В Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы из-за падения бетонного блока на подстанции

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения рабочим тяжелых травм в Тосненском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, инцидент произошел 6 августа на территории электроподстанции в Форносовском городском поселении.

По предварительной версии следствия, сотрудник коммерческой организации пострадал во время проведения работ по установке бетонных конструкций. Один из блоков сорвался и упал на мужчину. Пострадавший был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на объекте.

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Фото: Piter.TV