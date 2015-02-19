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В Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы из-за падения бетонного блока на подстанции
Сегодня, 13:39
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В Ленобласти рабочий получил тяжелые травмы из-за падения бетонного блока на подстанции

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В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения рабочим тяжелых травм в Тосненском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, инцидент произошел 6 августа на территории электроподстанции в Форносовском городском поселении.

По предварительной версии следствия, сотрудник коммерческой организации пострадал во время проведения работ по установке бетонных конструкций. Один из блоков сорвался и упал на мужчину. Пострадавший был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на объекте.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД женщина уснула за рулем и сбила дорожных рабочих в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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