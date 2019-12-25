Новый склад Спортмастер: как спланировать строительство складского комплекса

Как планируют и развивают строительство складского помещения.

Склад начинают строить не с фундамента и даже не с выбора конструктивной схемы. Сначала нужно понять, какие товары будут проходить через объект, в каком объеме и с какой скоростью. Если пропустить этот этап, готовое здание может формально соответствовать проекту, но не поддерживать нужный ритм приемки, хранения, комплектации и отгрузки.

При оценке концепции склада рассматривают здание, технологию и условия посменной работы вместе. Планировка влияет на путь товара и сотрудников, оборудование задает требования к полу и электроснабжению, а прогноз роста определяет резерв для расширения.

В статье рассмотрим процесс на примере крупной компании — новых складов Спортмастера.

Новый склад Спортмастер: условный проект для крупного ритейлера

Если приходит задача условно спроектировать новый склад Спортмастер, первым документом становится не план здания, а логистическая модель. В ней должны быть зафиксированы ассортимент, габариты грузовых единиц, средний и пиковый товарооборот, доля штучной комплектации, возвраты и запас на несколько лет вперед. Площадь сама по себе мало о чем говорит: два склада одинакового размера могут заметно различаться по пропускной способности.

Для условного ритейлера спортивных товаров важно учитывать неоднородность ассортимента. Коробки с одеждой, обувью и небольшими аксессуарами требуют одной логики хранения, а крупные тренажеры или инвентарь — другой. Усредненная палета здесь не дает точной модели.

На старте заказчик и проектировщики обычно уточняют:

сколько машин приходит и уезжает в обычный день и в сезонный пик;

какой объем хранится на палетах, в коробах и поштучно;

где проходит контроль качества и обработка возвратов;

какие операции выполняют люди, а какие планируется автоматизировать;

как может измениться ассортимент и товарооборот через несколько лет.

Вопрос о том, где находятся склады Спортмастера, здесь не главный. Важнее возможность самой удобной логистики. Проектная команда оценивает подъезд грузового транспорта, время доставки до обслуживаемой зоны, доступность персонала, возможность подключения к инженерным сетям, геометрию участка и резерв земли. Конкретные площадки бренда в этой статье намеренно не рассматриваются.

Именно транспортная логистика помогает решить, нужен ли один крупный логистический хаб или несколько объектов меньшего размера. Только после этого можно определяться с адресом: оценивать земельный участок, очередность строительства и будущие складские мощности.

Работа на складе Спортмастер — основной двигатель разработки планировки

Будущая работа на складе Спортмастер — это несколько разных процессов внутри одного здания. Товар принимают, проверяют, размещают в резервном хранении, пополняют зону отбора, комплектуют, упаковывают и передают в экспедицию. Возвраты, брак, тара и расходные материалы движутся по собственным маршрутам. Если эти потоки пересекаются без необходимости, сотрудники и техника мешают друг другу.

Поэтому планировка начинается с блок-схемы процессов. На ней видно, какие зоны должны соседствовать, где нужен буфер и сколько времени занимает перемещение между операциями. Только после проверки потоков схема превращается в план с колоннами, воротами, стеллажами, конвейерами и бытовыми помещениями.

Отдельно рассчитывают пути сотрудников. В проекте предусматривают безопасные пешеходные маршруты, понятные переходы через транспортные коридоры, места для инструктажа, раздевалки, санитарно-бытовые помещения и зоны отдыха. При планировании кадрового обеспечения учитывают, как сотрудники будут добираться до объекта и на какую численность смены рассчитана бытовая часть. Вакансии на складе и новые рабочие места нельзя рассматривать отдельно от этих условий.

От технологии к конструктивной схеме

Архитектура склада подчиняется технологии. Шаг колонн должен подходить под расстановку стеллажей и ширину рабочих коридоров. Пол рассчитывают под нагрузки от стоек, погрузчиков и автоматического оборудования, а требования к его ровности определяют еще до устройства плиты. Чистую высоту выбирают с учетом верхнего яруса хранения, инженерных коммуникаций и оборудования пожарной безопасности.

Фото: unsplash (Alberto Rodríguez)

Пол и стеллажное оборудование

Одна из самых чувствительных частей проекта - промышленный пол. Проектировщику нужны данные о точечных нагрузках, типах техники, колесах, интенсивности движения и допусках оборудования. Эти параметры влияют на основание, армирование, швы и требования к поверхности. Стеллажи также нельзя выбирать после завершения общестроительных работ: их схема связана с колоннами, освещением, эвакуационными путями и пожарной защитой.

Доковая зона и территория

Количество ворот считают по часовому графику машин и продолжительности операций, а не по условной норме на площадь здания. Перед доками оставляют пространство для маневра, ожидания и безопасного движения. На территории разделяют грузовой и легковой транспорт, предусматривают контроль въезда, места для обслуживания техники, ливневый водоотвод и уборку снега. Для северного климата это влияет на работу объекта не меньше, чем площадь хранения.

Инженерные системы

Состав инженерных систем зависит от технологии и характеристик хранимой продукции. Проектная команда согласует электроснабжение, отопление и вентиляцию, связь, диспетчеризацию, пожарную сигнализацию, оповещение, дымоудаление и пожаротушение. Категории помещений, параметры эвакуации и противопожарное деление определяют расчетом по действующим требованиям. Здесь опасно переносить готовое решение с другого склада без проверки исходных данных.

Как заложить автоматизацию до начала строительства

Автоматизация складских процессов в распределительном центре начинается задолго до монтажа конвейера или запуска роботов. Сначала нужно определить целевую производительность каждой операции и понять, где ручной процесс действительно становится ограничением. Иногда лучший результат дает не сложная линия, а более точное зонирование, адресное хранение и понятное управление заданиями.

Если в условный новый склад Спортмастера заложить сортировочное оборудование, конвейеры или автономную технику, их требования должны попасть в проект до выпуска рабочей документации. Понадобятся согласованные трассы, электропитание, точки передачи данных, защитные ограждения, места обслуживания и доступ для замены узлов. Для отдельных систем критичны ровность пола, температурный режим и отсутствие препятствий в зоне движения.

Информационный контур тоже проектируют заранее. WMS отвечает за запасы и задания, WCS передает команды оборудованию, а диспетчеризация контролирует инженерную инфраструктуру. Для этих систем определяют интерфейсы, ответственных и сценарии отказа.

Как управлять строительством и подготовкой к запуску

На складском проекте одновременно работают технологи, архитекторы, конструкторы, инженеры, поставщики стеллажей и автоматизации. Главная задача управления - вовремя зафиксировать границы решений. Изменение сетки стеллажей может затронуть освещение и спринклеры, перенос ворот — дороги и наружные сети, а новая линия комплектации — пол, электрику и систему управления.

Обычно выделяют несколько контрольных точек:

утверждение логистической модели и расчетных пиков;

согласование планировки до разработки детальных разделов;

проверка коллизий здания, стеллажей и инженерных систем;

заказ оборудования с длительным сроком изготовления;

комплексные испытания на сценариях, близких к реальной нагрузке.

Часть решений полезно проверить на макете участка или в цифровой модели. Так можно заранее пройти путь палеты от ворот до ячейки, проверить разворот техники и доступ к инженерному оборудованию. Команда получит общее представление о проекте до монтажа.

Запуск склада как отдельный этап проекта

Ввод здания и запуск логистики - связанные, но разные процессы. После завершения строительства нужно настроить оборудование, загрузить справочники, разметить адреса хранения, обучить смены и проверить обмен данными. Затем проводят тесты: сначала отдельных систем, потом сквозной цепочки поставок от приемки до отгрузки.

На этом этапе становится понятно, будет ли возможна работа на складе Спортмастер, будет ли это удобно. Для любого ритейлера принцип одинаков. Тестировать следует не идеальный средний день, а нагрузки и исключения, которые действительно проверяют устойчивость процессов.

Полезно запускать склад поэтапно: сначала ограничить номенклатуру или объем, проверить очереди и настройки, затем увеличить нагрузку. Строители, поставщики оборудования, ИТ-команда и эксплуатация в этот период работают по единому плану замечаний.

Как предусмотреть развитие складского комплекса

Расширение складской инфраструктуры лучше закладывать в исходную концепцию. На участке можно оставить место для следующей очереди, а в инженерных системах - предусмотреть понятные точки подключения. Внутри здания пригодятся зоны, которые можно переоборудовать без остановки основных потоков, если изменятся ассортимент или способ комплектации.

При этом резерв не должен превращаться в неоправданные расходы. Каждое решение проверяют по сценарию роста: что именно увеличится, когда текущая мощность станет недостаточной и какой этап строительства даст нужный эффект. Иногда выгоднее расширить зону отгрузки, добавить оборудование или изменить график транспорта, чем строить новый корпус.

Поэтому в рамках гипотетического проекта нового склада Спортмастера стоит рассматривать объект не как здание заданной площади, а как развиваемую систему. Ее качество определяется тем, насколько согласованы логистика, конструктив, инженерия, автоматизация и будущая эксплуатация.

Фото: unsplash (Marcin Jozwiak)