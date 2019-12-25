Главгосэкспертиза одобрила строительство небоскреба "Лахта Центр 3" в Петербурге

В Приморском районе Петербурга разрешили возвести "Лахта Центр 3".

В Приморском районе Санкт-Петербурга планируется возвести небоскреб "Лахта Центр 3". Проект получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России. Документ был оформлен 22 сентября. Информация о выдаче заключения внесена в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.

Застройщиком объекта выступает АО "Синергия". Техническим заказчиком назначено АО "Ренконс". Договоренность о появлении в городе деловых комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3" была достигнута в 2024 году. Высота первого небоскреба превысит 700 метров. Второй поднимется на 500 метров.

В мае текущего года городские власти утвердили проект планировки и межевания территории для будущих высотных зданий.

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Фото: Piter.TV