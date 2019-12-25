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Петербурженка убила мать 44 ударами ножа и получила семь лет колонии
Вчера, 19:39
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Петербурженка убила мать 44 ударами ножа и получила семь лет колонии

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Женщина из Петербурга зарезала мать из-за обиды.

В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга огласили обвинительный приговор Анне Улановой. Женщину признали виновной в убийстве собственной матери. В ходе процесса подсудимая заявила, что совершила преступление в состоянии аффекта.

Как сообщили 22 сентября в объединенной пресс-службе судов города, события происходили в период с 7 по 8 августа 2025 года. Уланова, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, затаила обиду на мать. Она нанесла ей более десяти ударов складным ножом, а также применила тупой предмет. Суммарно потерпевшая получила не менее 44 ударов. От полученных травм мать женщины скончалась на месте происшествия.

В суде Уланова признала вину лишь частично. Она настаивала на том, что действовала в состоянии аффекта. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: троих петербуржцев обвиняют в покушении на производство и хранение наркотиков. На них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мать, полиция, убийство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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