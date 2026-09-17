Троих петербуржцев обвиняют в покушении на производство и хранение наркотиков

Были изъяты оборудование для выращивания, 8 килограммов наркотика и не менее 50 кустов марихуаны.

В Петербурге задержали мужчин, обвиняемых в покушении на незаконное производство и хранение наркотических средств. В отношении троих местных жителей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По данным СК РФ, в квартирах фигурантов 16 сентября провели обыски, где они осуществляли культивирование и уход за наркотическими растениями и хранение готового средства. Были изъяты оборудование для выращивания, 8 килограммов наркотика и не менее 50 кустов марихуаны.

Задержанным предъявили обвинение, продолжаются сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее на Piter.TV: троих петербуржцев осудили за незаконный оборот наркотиков. Они забрали запрещенные вещества и расфасовали на шесть партий для дальнейшего сбыта.

Видео: пресс-служба СК РФ