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В Колпино мужчина скончался после нападения с ножом
Сегодня, 11:58
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В Колпино мужчина скончался после нападения с ножом

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Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он погиб от острой массивной кровопотери.

Следователь Колпинского района Петербурга возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 28-летней женщины. Ей предъявлено обвинение. 

По информации СК РФ, накануне фигурантка, находясь в квартире на проспекте Ленина в Колпино, во время конфликта ударила знакомого кухонным ножом в область бедра. Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался от острой массивной кровопотери.

Продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в колонию отправлен мужчина, ударивший родственника ножом из-за шоколада в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: колпино, ск рф
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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