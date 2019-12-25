Оглашены приговоры молодым людям, которые ограбили подростка в ТЦ на Петергофском шоссе

Злоумышленники забрали у юноши беспроводные наушники за 3,3 тыс. рублей.

В Петербурге в суде огласили приговор пятерым молодым людям, которые ограбили подростка. Им вменили пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, а отдельно одному парню – пп. "а", "б" ч. 4 ст. 150 УК РФ.

Следствие и суд установили, что в январе прошлого года фигуранты, находясь в торговом центре на Петергофском шоссе, совершили грабеж. Злоумышленники забрали у юноши беспроводные наушники за 3,3 тыс. рублей. Кроме того, 20-летний соучастник вовлек несовершеннолетних в совершение этого преступления.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание от 1,5 лет лишения свободы условно до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: после грабежа в поселке Свирьстрой возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV