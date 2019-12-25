В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за выходов животных к людям

Александр Осипов объяснил, как власти будут реагировать на угрозу жителям со стороны бурых медведей.

Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края из-за опасных выходов диких животных, в том числе медведей, к населенным пунктам и местному населению. Соответствующее заявление подписчикам через социальные сети сделал губернатор российского региона Александр Осипов. Чиновник пояснил, что главы округов должны сформировать рабочие группы, а также оповестить граждан об угрозе. Также администрация будет пресекать бесконтрольный выпас скота. Власти намерены взять под контроль вывоз мусора для того, чтобы не привлекать к отходам бурых медведей. В школах руководителям поручено провести с детьми дополнительные инструктажи, определить безопасные маршруты для несовершеннолетних. Медицинским сотрудникам, в том числе из санитарной авиации, поручено быть готовыми к оказанию помощи пострадавшим. Также известно, что силовые и надзорные ведомства обеспечат общественный порядок и проведут профилактические рейды в населенных пунктах.

Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населенные пункты нашего края требует особого внимания. На заседании КЧС приняли решение о введении с 29 сентября 2026 года режима повышенной готовности на всей территории Забайкальского края. Александр Осипов, губернатор Забайкальского края

В Приангарье и Красноярском крае хотят смягчить ограничения на охоту на медведей.

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