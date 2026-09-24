В красноярском Минприроды прошли обыски по делу о смертях от нападений медведей

В СК РФ по региону ведут уголовное дело о халатности.

Обыски прошли в региональном управлении Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в связи с уголовным делом о халатности, связанном с гибелью людей от нападения медведей. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Следственного комитета. Сотрудники надзорного ведомства уточнили, что речь идет о расследовании уголовного дела о халатности в связи с гибелью людей при нападении медведей, которая повлекла за собой смерть двух и более лиц (по части 3 статьи 293 УК РФ). Специалисты полагают, что в соответствии с действующим законодательством на министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края возложены обязанности по учету численности объектов животного мира, своевременному регулированию популяции хищников и оперативному принятию мер реагирования при возникновении угрозы жизни и здоровью местного населения. В регионе численность бурого медведя возросла в 2,5 раза и достигла более 26 тысяч особей. От граждан поступило более 120 сообщений о фактах выхода лесного зверя в границы населенных пунктов в более чем 15 районах Красноярского края. Такие же жалобы получены в Красноярске, Железногорске и Зеленогорске. В СК РФ заметили, что несмотря на многочисленные сигналы об опасности, должностными лицами не были приняты меры по регулированию численности хищников и пресечению их появления в местах проживания людей. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей и отсутствия должного контроля в сентябре 2026 года на территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов Красноярского края зарегистрированы шесть фактов нападений бурых медведей на людей, повлекших за собой смерть.

В рамках расследования уголовного дела о халатности в связи с гибелью людей от нападения медведей проведены обыски в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Изъята документация для расследования уголовного дела. пресс-служба ГСУ СК РФ по региону

Дело о попытке подкупа полицейского в Выборгском районе Ленобласти направлено в суд.

Фото и видео: Следственный комитет России