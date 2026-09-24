В Красноярске спустя 9 лет завершено дело о насилии над 8-летней девочкой

Мужчина сознался в злодеянии под тяжестью улик.

На территории города Красноярска завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Данное преступление совершено злоумышленников девять лет назад. Соответствующей информацией поделились с журналистами представители пресс-службы СК РФ по региону через социальные сети. В настоящее время найден подозреваемый. Им оказался 62-летний местный житель. Сейчас он обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ.

Установлено, что в августе 2017 года на территории Октябрьского района города Красноярска в подъезде жилого дома неизвестный совершил иные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Затем мужчина скрылся с места инцидента. В рамках первоначальных следственных действий со слов потерпевшей был составлен фоторобот злоумышленника. Также оперативники получили видеозаписи с камер наблюдения, на которых фигурировал мужчина. Несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установить виновного не представлялось возможным, поэтому предварительное следствие было приостановлено. В текущем году сотрудники установили свидетеля, который опознал предполагаемого фигуранта уголовного дела.

За указанным человеком было организовано наблюдение, в ходе которого удалось получить его видеоизображение. Результаты проведенной видеотехнической экспертизы подтвердили, что на видеозаписи, изъятой с места происшествия в 2017 году, и на материалах, представленных на исследование в 2026 году, зафиксировано одно и то же лицо. пресс-служба СК РФ по региону

Также потерпевшая смогла опознать злоумышленника по фотографии. Далее подозреваемого задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обыска в жилище изъят его свитер, в котором от совершал преступление. Под тяжестью предъявленных доказательств местный житель признался в инкриминируемом преступлении. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело с собранными доказательствами направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Пожар в ТЦ в Стерлитамаке: погибли три человека, четверо пострадали.

Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии