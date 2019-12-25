Спасатели вывели из леса у Коммунара двоих заблудившихся

Утром 24 сентября пострадавших обнаружили и передали родственникам.

Поисковые работы прошли в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.

Накануне вечером в ведомство поступило сообщение о пропаже двух человек в лесном массиве возле поселка Коммунар. К поискам также привлекли дежурную смену поисково-спасательного отряда Приозерска. Утром 24 сентября пострадавших обнаружили и передали родственникам. Информации об их состоянии нет. Предварительно, госпитализация не потребовалась.

Ранее на Piter.TV: спасатели разыскали заблудившегося мужчину в районе поселка Радофинниково. На поисках работала дежурная смена ПСО Тосно. По предварительным данным, пропавший тоже не пострадал.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти