Спасатели вывели из леса у Коммунара двоих заблудившихся

Поисковые работы прошли в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.
Накануне вечером в ведомство поступило сообщение о пропаже двух человек в лесном массиве возле поселка Коммунар. К поискам также привлекли дежурную смену поисково-спасательного отряда Приозерска. Утром 24 сентября пострадавших обнаружили и передали родственникам. Информации об их состоянии нет. Предварительно, госпитализация не потребовалась.
Ранее на Piter.TV: спасатели разыскали заблудившегося мужчину в районе поселка Радофинниково. На поисках работала дежурная смена ПСО Тосно. По предварительным данным, пропавший тоже не пострадал.
Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
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