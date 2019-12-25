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Спасатели вывели из леса у Коммунара двоих заблудившихся
Сегодня, 8:29
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Спасатели вывели из леса у Коммунара двоих заблудившихся

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Утром 24 сентября пострадавших обнаружили и передали родственникам.

Поисковые работы прошли в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона. 

Накануне вечером в ведомство поступило сообщение о пропаже двух человек в лесном массиве возле поселка Коммунар. К поискам также привлекли дежурную смену поисково-спасательного отряда Приозерска. Утром 24 сентября пострадавших обнаружили и передали родственникам. Информации об их состоянии нет. Предварительно, госпитализация не потребовалась. 

Ранее на Piter.TV: спасатели разыскали заблудившегося мужчину в районе поселка Радофинниково. На поисках работала дежурная смена ПСО Тосно. По предварительным данным, пропавший тоже не пострадал. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: приозерский район, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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