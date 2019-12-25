Бельский: Петербургу нужен еще один профессиональный футбольный клуб

При этом он отметил, что создание новой профессиональной команды даже во Второй лиге требует наличия устойчивой финансовой базы и соответствующей инфраструктуры.

Появление дополнительной профессиональной футбольной команды пойдет на пользу Петербургу. Об этом в интервью ТАСС заявил спикер ЗагСа Петербурга, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава городской Федерации футбола Александр Бельский.

По его словам, сейчас в структуре города выступают несколько мужских клубов: "Зенит" (включая вторую команду), "Динамо-СПб" и "Звезда". При этом он отметил, что создание новой профессиональной команды даже во Второй лиге требует наличия устойчивой финансовой базы и соответствующей инфраструктуры.

Дополнительная конкуренция Петербургу точно не повредит: она дает больше возможностей выпускникам наших спортивных школ и повышает общий уровень городского футбола. Александр Бельский, спикер ЗагСа Петербурга, вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава городской Федерации футбола

Бельский уточнил, что наиболее реалистичным вариантом для старта мог бы стать дивизион Б (ранее ФНЛ-2) или дивизион А Второй лиги. В качестве примера он привел бюджеты более высоких дивизионов: содержание клуба уровня Первой лиги (ФНЛ-1) обходится сегодня примерно в 500 миллионов рублей, что является неподъемной суммой для большинства потенциальных команд.

Ранее Бельский рассказал о сотрудничестве "Зенита" и СШОР "Зенит".

Фото: пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга