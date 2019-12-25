Петербург окажется в теплом секторе циклона в четверг

Воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Погоду в Северной столице сегодня определит тёплый сектор черноморского циклона, центр которого смещается с юга на Псковскую область. Циклон принесёт плотную облачность и осадки: местами ожидаются сильные дожди, количество которых в отдельных районах достигнет четверти от месячной нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух в Петербурге прогреется до +16…+18 градусов. На территории Ленинградской области будет чуть прохладнее – от +13 до +18 градусов, однако на востоке региона столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Ветер северо-восточный, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и опустится до 754 мм ртутного столба, что значительно ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV