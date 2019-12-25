Неизвестные совершили поджог на АЗС на Парашютной улице

Неизвестные подожгли автозаправочную станцию на севере Петербурга. Как сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор", преступление было совершено вечером 23 сентября на Парашютной улице в Приморском районе.
Все произошло на заправке самообслуживания. На месте работали сотрудники МЧС России, полиции и Росгвардии. В настоящее время злоумышленников устанавливают, подробности случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коллонтай задержан житель Ставрополья за поджог иномарки. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Фото: Piter.TV
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