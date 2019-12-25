Неизвестные совершили поджог на АЗС на Парашютной улице

В настоящее время злоумышленников устанавливают, подробности случившегося выясняются.

Неизвестные подожгли автозаправочную станцию на севере Петербурга. Как сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор", преступление было совершено вечером 23 сентября на Парашютной улице в Приморском районе.

Все произошло на заправке самообслуживания. На месте работали сотрудники МЧС России, полиции и Росгвардии. В настоящее время злоумышленников устанавливают, подробности случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коллонтай задержан житель Ставрополья за поджог иномарки. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Фото: Piter.TV