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Неизвестные совершили поджог на АЗС на Парашютной улице
Сегодня, 8:55
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Неизвестные совершили поджог на АЗС на Парашютной улице

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В настоящее время злоумышленников устанавливают, подробности случившегося выясняются.

Неизвестные подожгли автозаправочную станцию на севере Петербурга. Как сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор", преступление было совершено вечером 23 сентября на Парашютной улице в Приморском районе.

Все произошло на заправке самообслуживания. На месте работали сотрудники МЧС России, полиции и Росгвардии. В настоящее время злоумышленников устанавливают, подробности случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коллонтай задержан житель Ставрополья за поджог иномарки. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, приморский район
Категории: Пожар, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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