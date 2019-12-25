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Благодаря прокуратуре отремонтировали дороги Приморского района
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Благодаря прокуратуре отремонтировали дороги Приморского района

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Они имели ямы и неровности.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что автомобильные дороги, расположенные на пересечении проспекта Королева и улицы Маршала Новикова, а также у дома 37В на Заповедной улице, возле дома 19к2 по Коломяжскому проспекту и около дома 27 на Белоостровской улице, не соответствовали требованиям. Они имели ямы и неровности, сообщили в надзорном ведомстве 22 сентября. 

Прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес ГБУ "Северо-Западное управление региональных дорог и благоустройства". В результате все объекты отремонтировали. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Центральном районе Петербурга приступили к ремонту тротуаров на Невском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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