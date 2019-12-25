МВД с 2027 года изменит бланк загранпаспорта

С 1 января следующего года начнет действовать обновленный формат заграничного паспорта.

Загранпаспорта россиян претерпят следующие изменения: из них уберут графы "Личный код" и "Учетная запись". Эти данные уже не актуальны в современном правовом пространстве, сообщили в пресс-службе МВД.

Также в рамках новых международных норм, планируют изменить формат машиносчитываемого кода, который обозначает тип документа. В него добавят дополнительную латинскую букву — PP — для загранпаспорта гражданина, PD — для дипломатического загранпаспорта, PО — для служебного загранпаспорта вместо P, D, S соответственно, объяснили в ведомстве.

При этом менять, как отметили в МВД, старый документ не нужно, все ранее выданные загранпаспорта будут действовать до окончания указанного в них срока.

Ранее мы сообщали, что россиянка взыскала почти 300 тыс. рублей с МВД за ошибку в загранпаспорте.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)