Петербургский бизнес просит пересмотреть правила содержания минипигов

Сейчас в официальных документах декоративные свиньи не выделены в самостоятельную категорию, поэтому к ним применяются те же строгие требования, что и к обычным домашним свиньям.

В Петербурге назрела необходимость изменить подход к содержанию декоративных свиней. Как сообщает "Деловой Петербург", владельцы контактных площадок и зооуголков предлагают вывести минипигов из-под действия норм, предназначенных для сельскохозяйственного животноводства.

Сейчас в официальных документах декоративные свиньи не выделены в самостоятельную категорию, поэтому к ним применяются те же строгие требования, что и к обычным домашним свиньям. Представители бизнеса отмечают, что выполнить эти нормы в условиях мегаполиса практически невозможно.

Существенная разница заключается в габаритах: если вес сельскохозяйственных животных исчисляется сотнями килограммов, то минипиги обычно весят 15–20 кг, а крупные особи достигают лишь 70–80 кг.

Главная сложность возникает с организацией выгула: существующие правила требуют открытую площадку с твердым покрытием, но в плотной городской застройке найти такое место крайне трудно. Использование газонов приводит к нарушению правил благоустройства города, а прогулки по асфальту вызывают вопросы у проверяющих органов из-за санитарных требований.

Дополнительные противоречия выявились в законодательстве о контактах с животными. В Россельхознадзоре пояснили, что понятия "контактный зоопарк" как такового в законе нет. При этом обычные свиньи включены в перечень видов, с которыми разрешен тактильный контакт посетителей, тогда как минипиги в этот список отдельно не внесены.

По мнению предпринимателей, речь не должна идти об отмене всех правил. Бизнес предлагает адаптировать законодательство под реалии содержания декоративных питомцев. Среди возможных выходов – разработка отдельных нормативов именно для минипигов или запуск экспериментального правового режима, который будет учитывать специфику городского формата.

Фото: Magnific (byrdyak)