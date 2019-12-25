Ленинградские лыжницы взяли серебро и бронзу в масс-старте на чемпионате России по лыжероллерам

Этот успех дополнил серию побед представителей региона на прошедшем турнире.

В спорткомплексе "Малиновка" (Архангельская область) завершился чемпионат России по лыжным гонкам в дисциплине лыжероллеры. Финальной точкой турнира стал женский масс-старт на 30 км классическим стилем, где спортсменки из Ленинградской области продемонстрировали высокий результат, сообщает пресс-служба Комитета по спорту 47-ого региона.

Второе место с результатом 1 час 33 минуты 48,9 секунды заняла Елизавета Маслакова. Бронзовую медаль завоевала Мария Истомина, уступив серебряному призеру всего три секунды – ее время составило 1:33:51,9.

Этот успех дополнил серию побед представителей региона на прошедшем турнире: в спринте классическим стилем чемпионами страны стали Алена Баранова и Александр Терентьев. Ранее в индивидуальной гонке свободным стилем Мария Истомина также поднялась на третью ступень пьедестала почета. В мужском масс-старте на этой же дистанции уверенную победу одержал Илья Семиков.

Ранее мы сообщили о том, что парафехтовальщицы из Петербурга завоевали 7 медалей на первенстве России во Владикавказе.

Фото: пресс-служба Комитета по спорту Ленинградской области