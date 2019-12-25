Парафехтовальщицы из Петербурга завоевали 7 медалей на первенстве России во Владикавказе

Воспитанницы спортивной школы "Спартак" Аглая Давыдова и Влада Семикова принесли Северной столице пять золотых и две серебряные награды.

Спортсменки из Петербурга успешно выступили на первенстве страны по фехтованию на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которое прошло во Владикавказе. Как сообщает городской комитет по физической культуре и спорту, воспитанницы спортивной школы "Спартак" Аглая Давыдова и Влада Семикова принесли Северной столице пять золотых и две серебряные награды.

Аглая Давыдова стала лучшей в возрастной группе до 17 лет (категория А). Спортсменка одержала победу над соперницами в турнирах по фехтованию на шпагах и рапирах, завоевав два золота. В старшей возрастной категории до 23 лет не менее выдающиеся результаты показала Влада Семикова. Она трижды поднималась на высшую ступень пьедестала, выиграв золото во всех видах оружия – шпаге, рапире и сабле.

Кроме того, 15-летняя Аглая Давыдова решила попробовать свои силы в поединках со старшими соперницами в юниорской группе до 23 лет. Выступая против более опытных оппоненток, спортсменка из Петербурга смогла завоевать еще две серебряные медали в соревнованиях на рапирах и шпагах.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские гребцы завоевали 11 медалей и выиграли командный зачет Спартакиады народов России.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга