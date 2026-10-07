Лжеэлектрик, похитивший более 1,5 млн рублей у пенсионерок из Петербурга, задержан в Москве

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками ГУ уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Петербурга и Ленобласти задержан подозреваемый в краже денежных средств у пенсионеров.

По предварительным данным, злоумышленник проникал в квартиры под видом работника коммунальных служб. Он представлялся электриком и сообщал о необходимости осмотра или замены счетчиков. Доверчивые граждане впускали мужчину, после чего тот отвлекал их внимание и похищал денежные средства, хранившиеся в тумбочках и шкафах. В настоящее время установлены обстоятельства трех эпизодов противоправной деятельности: фигурант похитил деньги у жительниц Санкт-Петербурга в возрасте 76, 84 и 88 лет. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в столице. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина. Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("кража"), которые соединены в одно производство. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан иностранец, предложивший взятку полицейскому.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

