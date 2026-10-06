В Петербурге задержан иностранец, предложивший взятку полицейскому

Ранее в отношении него был установлен запрет на въезд в страну до июня 2034 года, а сам он числился в реестре контролируемых лиц.

В Красногвардейском районе на Шафировском проспекте сотрудники полиции в ходе профилактического мероприятия остановили 26-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина нарушил режим пребывания в России. Ранее в отношении него был установлен запрет на въезд в страну до июня 2034 года, а сам он числился в реестре контролируемых лиц.

Пытаясь избежать административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, иностранец попытался передать сотруднику полиции 30 тысяч рублей наличными. Противоправные действия были незамедлительно пресечены, после чего нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ ("дача взятки").

Полиция напоминает, что передача денежных средств должностному лицу является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой установленную законом ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что дело о сети подпольных притонов на 21 млн рублей передали в суд в Петербурге.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти