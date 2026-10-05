Дело о сети подпольных притонов на 21 млн рублей передали в суд в Петербурге

В ходе следствия правоохранители полностью восстановили схему работы группы и роль каждого из 13 участников.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 13 участников организованной преступной группы (ОПГ), которые в течение пяти лет содержали сеть подпольных притонов. За время работы незаконный бизнес принес им более 21 миллиона рублей дохода.

Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Невский районный суд, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти. Восьми обвиняемым суд назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде, а остальным фигурантам – запрет определенных действий.

По данным следствия, сеть работала сразу по пяти адресам в разных частях города: на Комендантском проспекте, улицах Коллонтай и Кропоткина, проспекте Большевиков и на 11-й линии Васильевского острова. Во главе ОПГ стоял 42-летний мужчина. В его команду входили старший администратор с подчиненными, "инкассатор", водители-охранники, системный администратор и специалист по продвижению услуг в социальных сетях.

Деятельность этой сети оперативники уголовного розыска при поддержке спецназа полиции пресекли в мае 2025 года. В ходе следствия правоохранители полностью восстановили схему работы группы и роль каждого из 13 участников.

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Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти