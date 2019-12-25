Полиция пресекла деятельность притона, который работал в квартире на Дачном проспекте

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

Полицейскими Петербурга пресечена деятельность притона, работавшего в квартире на Дачном проспекте в Кировском районе.

По данным МВД России, на месте была задержана 41-летняя мигрантка, которая систематически предоставляла помещения для занятия проституцией. Там же поймали еще двух женщин в возрасте 33 и 36 лет. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ, одну также привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Из жилища изъяли пять мобильных телефонов и денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: под досуговым центром в Аннино скрывался притон.

Фото: Piter.TV