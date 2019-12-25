Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В Кировском районе Петербурга задержали подростка, подозреваемого в тяжком преступлении. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По информации МВД России, днем 20 ноября в полицию поступила информация о том, что в квартире на улице Солдата Корзуна обнаружили тело 42-летнего местного жителя. На проспекте Ветеранов днем ранее погибшего избил 17-летний молодой человек, после чего он упал и ударился головой. Травмы оказались смертельными.

Вечером 24 ноября юношу поймали на улице Возрождения. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: нападение на молодого человека с ножом на Васильевском острове обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV