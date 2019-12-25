Дети с сопровождающими в автобусе возвращались со спектакля.

Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в городе Омске. В результате данного ДТП пострадали шесть пассажиров автобусе. Жертвой аварии стал водитель машины. Соответствующими данными поделились с журналистами информационного агентства "ТАСС" представители пресс-службы местной прокуратуры. В надзорном ведомстве добавили, что в списке пациентов значатся трое несовершеннолетних граждан. Трагедия зафиксирована 24 ноября около 22:10 вечера по местному времени (в 19:10 по времени Москвы). Уточняется, что пострадали три взрослых женщины, а также две девочки и мальчик. Все пациенты доставлены в больницу. В прокуратуре региона добавили, что дети в сопровождении педагогов возвращались домой после спектакля.

Водитель легкового автомобиля погиб. Шесть пассажиров автобуса пострадали, из них трое несовершеннолетних. источник СМИ

Согласно предварительным данным от российских правоохранительных органов по Омской области, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля 1986 года рождения. Ранее гражданин уже был лишен права управления транспортными средствами. Подозреваемый при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус с 30 пассажирами. После удара машину отбросил на другой легковой автомобиль.

В массовом ДТП на Красносельском шоссе пострадали пять человек.

Фото: Макс / Прокуратура Омской области