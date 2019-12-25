Ожидаются снег и мокрый снег.

Синоптическую ситуацию в Петербурге в среду, 25 ноября, сформирует гребень антициклона. Вытягиваясь с запада, он станет причиной облачной с неустойчивыми прояснениями погоды. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах будет гололедица, рассказал в своем tg-канале синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в городе 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 миллиметра рт. ст., что выше нормы.

В четверг ночью тоже ожидается небольшой снег, затем без осадков. Столбик термометра покажет -1…-3 градуса.

Ранее на Piter.TV: Петербург может встретить декабрь без снега и сильных морозов. К середине ноября в городе выпала лишь четверть от климатической нормы.

Фото: Piter.TV