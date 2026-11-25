В Белоруссии предложили стать гарантом безопасности для украинского политика при его визите в Россию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским приехать на мирные переговоры к российскому лидеру Владимиру Путину. Такой комментарий иностранец дал в интервью французскому изданию Le Point. Западная журналистка сделала ремарку о том, что глава Банковой улицы не пойдет на такой переговорный формат. В ответ на это Александр Лукашенко заметил, что в противном случае украинцу придется самому идти на фронт и сражаться. Он добавил, что пока идет вооруженный конфликт, президенты могли бы договориться об остановке противостояния.

Глава постсоветской республики заметил, что в таком трехстороннем формате политические лидеры трех стран быстрее бы договорились друг с другом, чем при участии европейских представителей по теме завершения регионального конфликта и определения будущего.

Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву.... Мы три славянских народа. Наша главная будет роль. Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Лукашенко наградил Беглова орденом Почёта за сотрудничество с Белоруссией.

Фото: YouTube / Контуры событий