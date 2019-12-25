Суд приостановил работу кафе "Мисо" на Суворовском проспекте.

Смольнинский районный суд приостановил работу кафе "Мисо" на 60 суток из-за нарушений санитарных норм. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, заведение принадлежит ООО "УМАМИ ГРУП" и находится на Суворовском проспекте, 15.

Проверки показали, что на кухне нет разделения на зоны: мясо, птицу, рыбу и морепродукты обрабатывают в одном месте. Всё производство обслуживает одна ванна, а гигиеническая раковина не подключена к канализации. Инвентарь для сырой и готовой продукции хранят и моют вместе, бактерицидного оборудования нет.

Помимо нарушений, напрямую связанных с едой, само помещение тоже в плохом состоянии: на полу и стенах — сколы и трещины кафеля, на потолке — трещины со следами протечек и коррозии. В производственном коридоре нет гигиенического покрытия стен, вентиляционные решётки в пыли и открыты. Часть системы не функционирует, поскольку в санузлах, моечной и производственном помещении источники влаги не оборудованы локальной вытяжкой, а документы об исправности и эффективности вентиляции не представлены.

Ранее мы сообщили о том, что Сытный рынок уходит на реновацию.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)