Действие транспортной карты "Подорожник" планируют распространить на Янино-1.

Комитет по транспорту Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко прорабатывает возможность оплаты проезда картой "Подорожник" на автобусных маршрутах, обслуживающих Янино-1 во Всеволожском районе. Об этом 24 ноября сообщили в профильном ведомстве.

Для этого потребуется внести изменения в действующее соглашение об использовании единого электронного билета на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах.

Сейчас оплатить проезд "Подорожником" можно на шести автобусных маршрутах Всеволожского района:

№ 205А — Мурино, Ручьевский проспект — станция метро "Проспект Просвещения";

№ 441 — ЖК "Новые Горизонты" — станция метро "Проспект Просвещения";

№ 671 — Сертолово — посёлок Песочный;

№ 692 — ЖК "Новый Оккервиль" в Кудрово — станция метро "Улица Дыбенко";

№ 596Б — проспект Строителей в Кудрово — станция метро "Улица Дыбенко";

№ 596А — ЖК "Семь столиц" в Кудрово — станция метро "Улица Дыбенко".

После внесения изменений в соглашение в этот перечень смогут включить автобусные маршруты Янино-1. Конкретные номера маршрутов и сроки начала приёма транспортных карт пока не названы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге расписание более десяти автобусных маршрутов подстроят под электрички.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)