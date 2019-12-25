Четыре машины столкнулись у деревни Горгала на трассе "Кола".

На федеральной трассе "Кола" в Ленинградской области произошло массовое ДТП с погибшим и пострадавшими. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

У деревни Горгала в Кировском районе столкнулись четыре транспортных средства: легковой автомобиль Kia, грузовая "Газель", рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Тихвин, и Lada Granta.

В автобусе находились 24 человека, включая водителя, однако среди пассажиров и водителя автобуса пострадавших нет, отмечается в заявлении ведомства в MAX.

В результате аварии погиб водитель Kia — для извлечения его тела из автомобиля потребовалась помощь спасателей. Также получили травмы водители "Газели" и Lada, их госпитализировали.

Фото: Piter.TV