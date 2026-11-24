С 1 марта 2027 года меняется законодательство об охране памятников.

В Петербурге для фиксации незаконной реконструкции объектов культурного наследия начали применять дроны — теперь изменить внешний вид памятника и уйти от ответственности станет сложнее. Кроме того, с 1 марта 2027 года меняется законодательство об охране таких зданий. Какие ошибки допускают собственники ОКН, что их ждёт весной и стоит ли арендовать такую недвижимость у города, "Вечерний Санкт-Петербург" разбирался вместе с экспертами Большой юридической конференции "Недвижимость как актив".

Одной из главных ошибок как владельцев зданий, так и контролирующих органов эксперты называют уверенность, что реконструкцию можно отличить от капремонта только по внешнему виду. Кандидат юридических наук Дмитрий Некрестьянов объяснил это тем, что понятия реконструкции, капремонта и работ, не требующих отдельных разрешений, недостаточно урегулированы в законодательстве, что создаёт проблемы и для собственников, и для уполномоченных органов.

По словам юриста, реконструкцию прежде всего отличает изменение параметров здания — высоты, количества этажей, общей площади. При этом возникают и острые вопросы: замена и восстановление строительных конструкций входит в понятие реконструкции, но возможно и в рамках капремонта. Так, если в пятиэтажном здании последовательно сделать пять капремонтов по одному этажу за раз, это не будет реконструкцией, а если отремонтировать всё здание сразу — будет. Есть и работы, не требующие согласования: текущий ремонт и изменения, не затрагивающие конструктивные и другие характеристики объекта. Что именно относится к "другим характеристикам", по словам Некрестьянова, до конца не знает никто, и это становится предметом каждого спора.

С 1 марта 2027 года ряд правил в отношении ОКН изменится. Главное изменение — переоценка городскими властями роли задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Начальник юридического управления КГИОП Жанна Трушина отметила, что для собственника задание становится главным документом — важнее охранного обязательства. При этом Петербург был единственным субъектом, не поддержавшим изменения в законодательстве, но теперь будет работать с тем, что есть.

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