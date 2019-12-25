К 25 причалам выполнили 39,2 тыс. подходов судов.

В Петербурге официально завершилась навигация для маломерных судов. Сезон в 2026 году длился 217 дней – с 15 апреля по 17 ноября, сообщил городской комитет по транспорту.

Водным транспортом воспользовались 5,2 млн пассажиров: этот показатель сохранился на уровне прошлого года. К 25 причалам выполнили 39,2 тыс. подходов судов.

Вся городская причальная инфраструктура работала в штатном режиме и обеспечила обслуживание заявленного объема судозаходов. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

На набережной Мойки открыли причал "Дворцовая площадь", также отремонтировали спуски "Университет путей сообщения" на Фонтанке и "Конюшенное ведомство" на Мойке. На Арсенальной набережной появился причальный комплекс.

Отдельное внимание уделяли развитию круизного сообщения. Речной вокзал принял 426 судов, обслужено 173 тыс. человек.

Кроме того, отмечается, что патрульная служба Агентства внешнего транспорта зафиксировала и пресекла более 1 тыс. фактов административных правонарушений и провела 863 беседы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге с начала 2026 года на воде погибли 40 человек.

Фото: Piter.TV