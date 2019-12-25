Власти привлекут к ликвидации нефтяного загрязнения в Муринском ручье студентов.

К ликвидации нефтяного загрязнения Муринского ручья в Петербурге привлекут студентов — переговоры уже провели с 12 учебными заведениями. Об этом 24 ноября журналистам сообщил заместитель председателя комитета по природопользованию Михаил Страхов.

На ручье работают специалисты городских учреждений "Пиларн" и "Экострой", а также прошедшие обучение волонтёры. Первое сообщение о загрязнении поступило в мобильную экологическую дежурную службу 18 ноября: специалисты "Пиларна" выехали на место и установили, что ручей загрязнён на участке от сквера Расула Гамзатова до Муринского моста — неподалёку от впадения в Охту.

Для локализации разлива в ручье поставили девять ниток боновых заграждений, а 24 ноября собираются добавить ещё три. По словам Страхова, по данным на 20 ноября поступление нефтепродуктов в ручей прекращено, и сейчас разворачиваются силы и средства для ликвидации. Обследования проводят ежедневно, в том числе с помощью беспилотников, что позволило разработать план работ.

Полномасштабный сбор загрязнения стартовал 23 ноября: за сутки собрали 124 мешка с нефтяной смесью и замазученным мусором. 24 ноября к работе привлекли около 50 человек, а число сотрудников и волонтёров планируют наращивать. Для них организовали фургоны для переодевания. Замеры воздуха на месте ликвидации превышений ПДК не показали — он безопасен.

Страхов отметил, что экологические волонтёры заточены именно под ликвидацию нефтеразливов и являются действующим резервом. По его словам, переговоры провели с государственными вузами, с которыми заключено соглашение, — их порядка 12, и в ближайшие дни количество людей, работающих над ликвидацией, увеличат.

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