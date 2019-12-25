Американец предложил на вакантное место болгарского политика.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев мог бы представлять регион в случае мирных переговоров Европейского союза с Россией. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для информационного агентства "ТАСС". Западный специалист уточнил, что важно помнить, что болгарский народ до сих пор считает Россию своим освободителем от османского ига. Ради освобождения этой страны Москва лишилась 300 тысяч человек. В память об исторических событиях в Софии стоит памятник царю Александру II. Также третье марта является национальным праздником Болгарии. Речь идет о дне подписания Сан-Стефанского договора 1878 года, по которому Россия сформировала независимую Болгарию.

Так вот, я понимаю, что выбирать лидеров другим странам - не дело России, но, может быть, ей стоило бы намекнуть, что если нужен человек, с которым России было бы комфортно взаимодействовать, то это премьер-министр Болгарии. Скотт Риттер, эксперт из США

Эксперт добавил, что болгарский премьер-министр считает важным сохранение НАТО, однако при этом вместе с тем не считает Москву врагом альянса. Скотт Риттер добавил, что Радев остается наиболее подходящим кандидатом Европы для переговоров с российской делегацией, поскольку является единственным местным политическим лидером, который говорит о важности учета интересов национальной безопасности России.

Риттер заявил, что Европа "повенчана с идеей" продолжения войны с РФ.

Фото: Telegram / ТАСС