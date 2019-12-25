В США объяснили, что военный блок не готов к серьезному конфликту с Россией.

Североатлантический военный альянс без членства вашингтонской администрации просто не имеет никакой ценности, так как именно Пентагона является опорой всей организации. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для информационного агентства "ТАСС". Западный специалист уточнил, что блок не умеет сражаться и не готов к вооруженному конфликту.

У НАТО нет вооруженных сил, достойных этого названия. Они атрофировались. Там ничего нет. Буквально ничего, кроме США. Мы - ее опора. Так что, если убрать Америку из НАТО, что останется? Ничего. Скотт Риттер, эксперт из США

В США добавили, что Москва не может не принимать во внимание риторику, исходящую от стран - членов НАТО, потому сто планы НАТО никогда не будут реализованы из-за неспособности стран.

Риттер заявил об участии стран НАТО в атаке на Крымский мост.

Фото: Telegram / ТАСС