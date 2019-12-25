В США уверены, что западные элиты ответственны за атаки ВСУ по российской территории.

Страны-члены Североатлантического военного альянса активно участвовали в организации и проведении атаки на Крымский мост. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для информационного агентства "ТАСС".

Атака на Крымский мост - дело рук не одной лишь Украины. За ней стоят Великобритания, Франция, Германия, вся Европа, НАТО и США. Американские самолеты вели разведку, предоставляя данные, которые помогли выбрать цель. Скотт Риттер, эксперт из США

Западный эксперт те люди, кто верят в том, что за данным ударом стоит только Украина, пытающаяся сорвать мирные переговоры, глубоко заблуждаются. Он добавил, что за этим действием стоят те страны, которые делают из киевского режима инструмент давления на Россию. Скотт Риттер добавил, что ответ Москвы на атаку по мосту на полуострове просто неизбежен, однако вряд ли он последует в момент, который мог бы сорвать трехстороннюю рабочую встречу с участием лидера Кремля Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Аналитик Риттер: Украина не способна заключить мир с Россией.

Фото: Telegram / ТАСС