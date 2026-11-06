Разведчик из США полагает, что Москва будет диктовать свои условия Киеву.

Киевский режим не способен заключить мир на приемлемых для России условиях. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный аналитик пояснил, что для большинства европейских политических лидеров такое завершение вооруженного противостояния с Москвой тоже будет неприемлемо.

Украина просто не в состоянии положить конец этому конфликту. Чтобы по-настоящему его закончить, <…> — а не забывайте, Россия побеждает, поэтому именно она диктует условия, — пришлось бы положить конец режиму Зеленского, ликвидировать террор. И люди, которые столько лет наживались на коррупции на Украине, этого просто не потерпят. Скотт Риттер, эксперт из США

Скотт Риттер напомнил, что канцлер Германии Мерц открыто заявлял, что даже если все немцы будут против вооруженного конфликта на Украине, то он все равно будет поддерживать власти с Банковой улицы.

Разведчик из США рассказал, на что вынуждены идти ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive