Крышу здания планируют отремонтировать до октября 2028 года.

Один из важнейших памятников городской застройки Петербурга — Апраксин двор — продолжает постепенно возвращать свой исторический облик. Вице‑губернатор Борис Пиотровский поделился актуальными сроками предстоящих работ.

Он отметил, что фасады самого протяженного корпуса комплекса планируют отреставрировать до декабря 2027 года. Сроки закреплены в мировом соглашении, которое было достигнуто между Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и собственниками здания.

Согласно договоренности, еще одним этапом станет ремонт крыши, который необходимо завершить до октября 2028 года. Следующим шагом станет реставрация фасадов, срок окончания которой установлен на декабрь 2030 года.

Ранее в Апраксином дворе начались работы по реставрации корпусов 37 и 38. Специалисты занимаются монтажом инженерных сетей. Всего на территории двора 68 зданий, из которых 51 являются объектами культурного наследия.

Фото: MAX/ Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский