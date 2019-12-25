Лихорадку у детей усиливает так называемая иммунологическая наивность.

Тяжелая форма течения распространяющийся в Казахстанt вируса у детей связана с особенностями организма. Ключевую роль играют специфика работы иммунной системы и механизмов терморегуляции, сообщила в беседе с 360.ru рассказала инфекционист Марият Мухина.

Одной из главных причин усиленной реакции организма врач назвала "иммунологическую наивность": из‑за ограниченного опыта встречи с патогенами иммунная система ребёнка реагирует особенно бурно. Кроме того, нередко происходит наслоение одной инфекции на другую, это усугубляет состояние и приводит к нарастанию интоксикации.

При этом трудно снижаемая высокая температура, по мнению Мухиной, вовсе не всегда признак неблагополучия: она может говорить о том, что иммунная система активно борется с вирусом и пытается его нейтрализовать.

Ранее в Казахстане зафиксировали вспышку тяжелого гриппа, которому дали неофициальное название "валящий с ног вирус". Оно закрепилось из‑за характерного резкого старта болезни — температура стремительно достигает отметки выше 39 градусов, а к ней присоединяются выраженная слабость и ломота во всем теле.

Ранее педиатр предупредила о риске менингита при вирусе Коксаки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)