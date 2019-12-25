Педиатр предупредила о риске менингита при вирусе Коксаки

Сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки в Турции назвали "сезонным ритуалом".

Заражение вирусом Коксаки в редких случаях может приводить к тяжелым последствиям для пациента, в том числе и к менингиту. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделилась российский инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина. Таким образом эксперт оценили сведения о новых случаях заболевания среди туристов в Турции. Специалист добавила, что в группе риска остаются дети. Она призвала родителей внимательно наблюдать за окружением ребенка на отдыхе, а также не допускать такой ситуации, чтобы он купался в бассейне с теми, у кого заметна сыпь.

Все равно этот вирус может вызывать тяжелые осложнения, вплоть до менингита. Слава богу, эти осложнения встречаются редко. Частота их возникновений будет зависеть от самого вируса. Елена Мескина, врач-инфекционист

Напомним, что сведения о заражении туристов вирусом Коксаки в Турции публикуются ежегодно. Руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов в комментарии для "360.ru" заметил, что речь идет о "сезонном ритуале", который не влияет на туристическое направление. Эксперт из Российского союза туриндустрии (РСТ) добавил, что некоторые семьи с детьми могут отложить бронирование на несколько недель. Однако взрослые пары, корпоративные группы и опытные путешественники не станут отменять свои планы на отпуск. При этом в предыдущие сезоны из-за сообщений о вирусе Коксаки глубина продаж туров в Турцию проседала на 5-12 процентов в течение 10-14 дней, а затем рынок предложений приходил в норму.

Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках Коксаки в России.

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