США потратили $533 млн на завод, проваливший выпуск снарядов для Киева

General Dynamics и Repkon получили контракт на 533 млн долларов, но не произвели ни одного снаряда.

Американские власти вложили свыше полумиллиарда долларов в завод компании General Dynamics в американском штате Техас с прицелом на увеличение производства 155-миллиметровых снарядов в том числе для Вооруженных сил Украины, однако в результате данное предприятие не выпустило ни одного боеприпаса. Соответствующими сведениями с общественностью поделились сотрудники некоммерческой организации (НКО) ProPublica, которая занимается журналистскими расследованиями. По данным экспертов, в 2024 году Пентагон вложился в новое оборудование из Турции для завода, расположенного около города Далласа. Вместо повышения эффективности станки стали выдавать брак и выходить из строя. В прошлом году пришлось закрыть две из трех производственных линий. Третья линия продолжила свою работу, но предприятие так и не произвало ни одного снаряда, готового к применению.

В статье упоминается, что такое "военное фиаско" обошлось американским налогоплательщикам в 533 миллионов долларов. Однако Пентагон не взыскал с американской компании денежные средства, как и с турецкого подрядчика Repkon, но даже продолжили предоставлять новые контракты. В Сухопутных войсках Вооруженных сил США сообщили представителям ProPublica заявили, что планируют возместить потраченные средства за счет "получения скидок от General Dynamics на производственные заказы".

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Фото: pxhere.com