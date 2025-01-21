Кароль Навроцкий поспорил с местными политиками о судьбе акватории.

Официальные заявление политических элит о том, что Балтийское море превратилось во внутреннюю акваторию НАТО, не соответствуют действительности. Соответствующий комментарий в эфире польского телеканала TVP Info сделал местный премьер-министр Кароль Навроцкий. Иностранный чиновник из Варшавы выступил с речью по поводу спуска на воду новейшего фрегата польских ВМС Wicher ("Вихрь") в Гдыне.

Я хочу заверить всех вас, что, хотя это и следует из картографии, из анализа карт, на самом деле это не совсем так. Кароль Навороцкий, премьер-министр Польши

Напомним, что ведущие польские политики, в том числе глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, неоднократно упоминали в СМИ о том, что со вступлением в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии Балтийское море превратилось во внутреннюю акваторию военного блока.

Захарова: слова Навроцкого про "москалей" обнажают его нацистскую сущность.

Фото: YouTube / Gazeta.pl