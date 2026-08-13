В петербургском порту обнаружили нелегальные сигареты на 10 млн рублей, спрятанные в утеплителе

Их планировалось распространять на территории Европы.

В Большом морском порту Петербурга обнаружили 121 тыс. пачек нелегальных сигарет белорусского производства, которые были спрятаны внутри партии рулонов утеплителя. Их планировалось распространять на территории Европы, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 13 августа.

Стоимость такой партии на внутреннем рынке составляет более 10 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково у петербуржца изъяли коллекцию контрабандных самоцветов из Шри-Ланки на 3,4 млн рублей.

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ