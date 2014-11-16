В Петербурге стартовала смена трудовых отрядов "Экопорт"

Впереди у подростков две недели работы в городских пространствах, экологические проекты, квизы и первое официальное трудоустройство.

Для большинства школьников август – последние недели каникул. Но 50 петербургских подростков решили использовать это время для начала собственной трудовой биографии. В Северной столице стартовала летняя смена трудовых отрядов Первой Портовой Компании "Экопорт", где первая работа становится возможностью самостоятельно заработать на свои мечты и желания.

Трудовые отряды Первой Портовой Компании объединяют детей работников Морского порта Санкт-Петербург, Контейнерного терминала Санкт-Петербург, жителей Кировского района. Вместе они благоустраивают территорию вокруг нашего предприятия. Для многих это первое место официального трудоустройства, первая заработная плата. Программа, кроме трудовых будней, предполагает большое количество эколого-просветительских мероприятий. В общем, предстоящие две недели планируют быть насыщенными и полезными как для Петербурга, так и для участников этих трудовых отрядов. Дмитрий Воробьев, руководитель управления по связям с общественностью АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Все участники – подростки от 14 до 18 лет. На ближайшие две недели у каждого из них в графике будет по три часа работы в городских пространствах: уборка, высадка цветов и поддержание порядка на улицах города, еще один час – посвящен экскурсиям, квизам и экологическим занятиям, которые помогут взглянуть на город с особым вниманием и ответственностью.

Чем раньше ребята поймут то, что без экологии мы не сможем выжить, тем лучше. Они знакомятся и понимают принципы задатков экологии, что можно что нельзя. Ребятам расскажут про сортировку, про растения, про биоразнообразие на территории города. Это все необходимо для стартового базового понимания. Вообще, основная задача, наверное, сейчас у ребят будет понять, что своими руками тоже можно что-то сделать. Дмитрий Путинцев, председатель Всероссийского общества охраны природы Санкт-Петербурга

Для Лины Сурковой эта история началась еще прошлым летом. Тогда она впервые попробовала себя в трудовом отряде, а теперь решила вернуться снова. Рассказывает, дело не только в зарплате – за год она успела убедиться, что здесь можно найти друзей, получить новый опыт и почувствовать, что даже небольшая работа действительно меняет пространство вокруг.

Изначально мне об этом сказал папа, ему сказал друг, что выложили информацию, и как раз-таки папа предложил мне поработать еще в прошлом году, и вот уже повторно второй год участвую в данном событии. Мы сейчас будем как раз облагораживать все, вокруг памятников будем граблями проходиться, просто собирать лишний мусор и будем поливать деревья, которые как раз высадили портовики. Лина Суркова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Многие ребята сегодня обрели свое первое официальное место работы. Через Центр занятости населения подростков оформляют по всем правилам: заводят трудовые книжки и начисляют первую заработную плату.

Первый год только тут. Я просто хотела работать и мне предложили эту вакансию и я согласилась. Маргарита Самойлова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Я узнала об этом из центра занятости. Я подумала, почему бы и нет, будет круто. Ксения Редькина, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Тут дружелюбная атмосфера, все друг друга, поддерживают, вместе работаем. Мартин Смирнов, участник Трудового отряда ППК "Экопорт"

Прежде чем выйти на первые объекты участники прошли обязательный инструктаж. Подросткам объяснили правила безопасности, показали, как правильно пользоваться рабочим инвентарем, познакомили с бригадирами и напомнили, что результат зависит не только от каждого, но и от всей команды. Несмотря на волнение перед первым рабочим днем настроение у большинства оказалось боевым, и вместе с тем появились планы на свою первую зарплату.

У меня есть мотик, я как планирую докупить к нему всякие запчасти, масло, защиту рычагов и так далее. Мирон Шикаев, участник Трудового отряда ППК "Экопорт"

Очень нравится пока я уже успела с некоторыми ребятами познакомиться, правда, они все с другого отряда, но ничего страшного. Наверное, я сделаю своей сестре подарок. У меня недавно совсем родилась. Ольга Чуринова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Впереди у ребят две недели работы, новых знакомств, открытий и нового опыта, который, вполне возможно, станет одним из самых ярких воспоминаний летних каникул.

Фото и видео: Piter.TV