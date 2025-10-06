Два самолета из Турции не смогли сесть в аэропорту Казани

Причиной стали временные ограничения в воздушной гавани Татарстана.

Два самолета авиакомпании Turkish Airlines, вылетевшие из Турции в Россию, приземлились в другой стране. Вынужденную посадку рейсы совершили в Грузии, сообщил портал TourDom со ссылкой на сервис Flightradar24.

В настоящее время в аэропорту Казани действуют временные ограничения, поэтому перенаправить лайнеры из Антальи и Стамбула в Тбилиси. Кроме того, ожидается прибытие самолета из Москвы. Также на шесть часов задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Ташкента.

По данным Росавиации, Международный аэропорт Казани 5 августа приостановил прием и выпуск воздушных судов на фоне действующего режима беспилотной опасности. В итоге на вылет задерживаются 28 рейсов, еще 28 бортов не смогли вовремя прибыть в столицу Татарстана.

Ранее мы сообщали, что у пассажирского лайнера, летевшего из Новосибирска в Краснодар, в небе загорелся двигатель.

Фото: Piter.tv