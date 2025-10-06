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Два самолета из Турции не смогли сесть в аэропорту Казани
Сегодня, 14:45
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Два самолета из Турции не смогли сесть в аэропорту Казани

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Причиной стали временные ограничения в воздушной гавани Татарстана.

Два самолета авиакомпании Turkish Airlines, вылетевшие из Турции в Россию, приземлились в другой стране. Вынужденную посадку рейсы совершили в Грузии, сообщил портал TourDom со ссылкой на сервис Flightradar24.

В настоящее время в аэропорту Казани действуют временные ограничения, поэтому перенаправить лайнеры из Антальи и Стамбула в Тбилиси. Кроме того, ожидается прибытие самолета из Москвы. Также на шесть часов задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Ташкента.

По данным Росавиации, Международный аэропорт Казани 5 августа приостановил прием и выпуск воздушных судов на фоне действующего режима беспилотной опасности. В итоге на вылет задерживаются 28 рейсов, еще 28 бортов не смогли вовремя прибыть в столицу Татарстана.

Ранее мы сообщали, что у пассажирского лайнера, летевшего из Новосибирска в Краснодар, в небе загорелся двигатель.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт казани, грузия аэропорт, задержка рейсов, самолет турция казань, татарстан казань
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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