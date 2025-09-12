Известные петербуржцы рассказали, как они проводят время на своих дачах

Для одних дача служит местом для короткой паузы от городской суеты, а другие живут там круглый год.

Известные жители Северной столицы рассказали изданию "Петербургский дневник", как они проводят время за городом. Для одних дача служит местом для короткой паузы от городской суеты, а другие живут там круглый год.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский сообщил, что живет с семьей в Курортном районе, поэтому его дачный сезон не заканчивается никогда. По его словам, в выходные они стараются всей семьей выбираться к Финскому заливу, чтобы пройтись по пляжу и отдохнуть без шума города. При этом супруга политика занимается садом и огородом, выращивая овощи и ягоды, а также делая заготовки на зиму. Спикер отметил, что особенно ждет ее салат "Дунайский", который позволяет вспомнить лето зимой.

Депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что загородный дом является сакральным местом для его семьи, где у каждого есть свой любимый уголок. Он добавил, что родственники любят отдыхать на природе, готовить шашлыки и постоянно ухаживают за участком, регулярно высаживая новые виды цветов и деревьев.

Руководитель фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник назвал себя абсолютно городским человеком из-за плотного рабочего графика. По этой причине поездка на дачу с семьей становится для него глотком свежего воздуха. Парламентарий признался, что не занимается сельским хозяйством, предпочитая просто ужинать с близкими и смотреть кино, заявив, что не променяет эти вечера ни на какой заграничный курорт. Депутат убежден, что погода не имеет значения — если есть возможность ехать, нужно ехать.

Марина Шишкина подчеркнула, что работа на земле является для нее местом силы, которое забирает весь негатив. Она отметила, что усталость после таких трудов ощущается светлой и праздничной. Шишкина добавила, что главным садовником в семье является ее муж Сергей Петров, которому удается вырастить всё, тогда как она лишь помогает ему, так как землю нужно уметь принимать.

Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова рассказала, что на ее участке растут яблони и ягодные кусты, а по газону бегают дети и собаки. Омбудсмен упомянула небольшой зимний сад с орхидеями, которые цветут почти круглогодично. Она призналась, что раз в неделю обязательно приезжает полить растения и поговорить с ними, называя это лучшим отдыхом от трудов.

Фото: личный архив Александра Бельского