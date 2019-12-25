В ночь на 13 августа в Петербурге можно будет наблюдать солнечное затмение

Для европейской части страны максимальная фаза составит около 0,85 и наступит примерно в 20:50–21:00 по мск.

Петербуржцы смогут наблюдать солнечное затмение, которое состоится в ночь с 12 на 13 августа. По данным Института космических исследований РАН (ИКИ), природное явление начнется в 18:35 по московскому времени.

Старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой астрономии ИКИ РАН Олег Угольников пояснил, что узкая полоса полной фазы пройдет далеко от России – у берега Таймыра, через Гренландию, Исландию и Испанию. Жители Петербурга смогут увидеть лишь частные фазы затмения на закате, если погода будет ясной. Для европейской части страны максимальная фаза составит около 0,85 и наступит примерно в 20:50–21:00 по мск.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать для наблюдений только специальные солнечные очки или фильтры, ослабляющие свет примерно в сто тысяч раз. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло или рентгеновская пленка не защищают глаза и могут привести к потере зрения.

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Фото: Институт космических исследований РАН