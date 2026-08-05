В МИД России напомнили о румынизации страны властями при Майе Санду.

В Москве сравнила инициативу молдавского посла во Франции Лорины Бэлтяну по сбору 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского государственного флага с сюжетами известного писателя Николая Гоголя, не пропущенными провластной цензурой в XIX веке. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что во то время речь шла о столь страшных для читателях событиях, что частично аудитория отказывались читать отрывки из "Бесов" из-за тех злодеяний, которые сотворил Ставрогин в произведении.

Возможно, ей отключили связь с ее центром и она не в курсе того, что, с точки зрения президента Молдавии,, все, что с нынешней Молдавией связано, должно быть окрашено в цвета румынского флага? И, может быть, ей, кстати, начать собирать на окрашивание в цвета румынского флага в день национального праздника Молдавии? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Кишинев встречает праздник независимости в состоянии затяжного экономического кризиса, из-за которого в поисках работы республику покинула треть трудоспособного населения. Кризис обострился после прихода к власти режима Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Внешний долг постсоветской республики за этот период удвоился. Речь идет о сумме, которая выросла 4,1 миллиардов до 8,3 миллиардов долларов. При этом государственный экспорт упал. С начала 2026 года страна экспортировала товаров на 1,3 миллиарда евро, а импортировала на 4,17 миллиарда евро.

Захарова перечислила насущные проблемы ЕС: черная трансплантология, мигранты, наркотики.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik