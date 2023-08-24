В МИД России призвали ЕС не выдумывать несуществующие проблемы, а решать существующие.

В Москве обозначили насущные и действительно важные проблемы, которые Европейскому союзу необходимо решать в том случае, если местная политическая элита хочет сохранить хоть какие-то свои реальные достижения. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства призвала региональное сообщество не выдумывать себе несуществующие беды, так как это лишь усиливает чудовищные деструктивные тенденции, которые коллективный Брюссель уже насоздавал себе за десятилетия.

... Надо использовать остатки или пригласить кого-то на интеллектуальное княжение в Брюссель, кто помог бы минимизировать последствия от того, что они натворили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что деструктивный курс Евросоюза привел к полному уничтожению каркаса региональной безопасности и обострению криминальных угроз на фоне действующего миграционного кризиса в испанском автономном городе Сеуте. Мария Захарова заметила, что детище ЕС в виде террористического международного интернационала в лице Владимира Зеленского позволяет западному оружию расползаться по всему миру. Рпо словам чиновницы, речь и дет о траффикинге всего – от наркотиков до людей.

Захарова прокомментировала похороны пособника нацистов в Латвии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik