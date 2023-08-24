Собянин: ВСМ из Москвы в Петербург смогут пользоваться 40 млн человек

Первая линия Высокосортной магистрали свяжет агломерации Москвы и Петербурга.

После запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом ожидается около 40 миллионов пассажиров. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

По словам градоначальника, в московской агломерации проживает около 30 млн человек, которые "транспортно тяготеют к Москве", в питерской агломерации — около 10 млн.

То есть 40 млн человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой. Это и уменьшение времени на поездку, и комфортность, и туристические культурные потоки, и мобильность трудовых ресурсов Сергей Собянин, мэр Москвы.

Он уточнил, что планируется развитие проекта ВСМ в сторону Нижнего Новгорода и Казани. Также инициированы переговоры по строительству высокоскоростной магистрали в сторону Минска и Воронежа.

Запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога предполагает эксплуатацию поездов со скоростями до 400 км/ч.

Фото: пресс-служба РЖД